Норвегія надасть Україні танки Leopard – міністр

Норвегія надішле Україні бойові танки Leopard 2 у рамках допомоги Заходу, оголосив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам.

«Норвегія та уряд підтримують надання Україні бойових танків. Норвегія візьме участь», – сказав міністр оборони в інтерв'ю норвезькому громадському телебаченню NRK, повідомляє агенція AFP.

Він не уточнив, скільки танків може бути надіслано.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

Також президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.