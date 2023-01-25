США нададуть Україні 31 танк Abrams – Байден

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

«Сьогодні я оголошую, що США відправлять в Україну 31 танк M1 Abrams, еквівалент одного українського батальйону. Ми хочемо зміцнити можливості України захищати свою територію. Ми також надаємо необхідні запчастини, що потрібні для роботи цих танків на полі бою. Всі логістичні питання будуть реалізовані якнайшвидше», – заявив він.

За його словами, Україні знадобиться час, щоб поставити Abrams на свою оборону.

Раніше двопартійна група американських сенаторів, які минулого тижня відвідали Україну, закликала адміністрацію президента Джо Байдена надати Києву танки Abrams, щоб заохотити інших союзників вдатися до аналогічного кроку.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати, схоже, змінюють свою позицію щодо можливості відправки танків M1 Abrams в Україну, оголошення про це може бути зроблено вже цього тижня.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.