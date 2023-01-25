США вшестеро збільшать випуск снарядів для допомоги Україні – ЗМІ

Пентагон планує шестиразове збільшення виробництва артилерійських снарядів, значна частина яких призначається для постачання Україні, повідомляє газета The New York Times із посиланням на звіт командування Сухопутних військ США.

До російського вторгнення в Україну американські військові заводи виготовляли 14 400 артилерійських снарядів на місяць. Пентагон планує протягом двох років довести виробництво до 90 000 снарядів на місяць. Вже укладено відповідні договори із приватними компаніями. Такої кількості снарядів у Сполучених Штатах не виготовляли з часів Корейської війни.

Агресія Росії проти України, під час якої обома сторонами щомісяця витрачаються десятки тисяч снарядів, змусила американських військових усвідомити, що нинішніх потужностей для виробництва боєприпасів недостатньо.

Йдеться про 155-мм некеровані снаряди для далекобійних гаубиць. Наразі вони випускаються на шести державних заводах приватними компаніями за контрактами з Пентагоном. Як пише The New York Times, обладнання на цих заводах застаріле, деякі з приміщень використовувалися для виробництва снарядів за часів Другої світової війни. У листопаді Пентагон уклав контракт із General Dynamics на будівництво нової лінії з виробництва корпусів снарядів на заводі в Техасі.

Очікується, що практично вся продукція цих заводів вирушатиме до України. Як наголошує газета, рішення про різке збільшення виробництва снарядів свідчить про готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну і у разі затяжної війни з Росією.