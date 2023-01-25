«Це мрія і завдання» – Зеленський про постачання літаків Україні

Після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».

«Дуже важливо, що є прогрес і в інших аспектах нашої оборонної співпраці. Говорив сьогодні з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Зеленський подякував союзникам за готовність передати Україні «сучасні й дуже потрібні» танки.

«Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься», – наголосив президент України.



15 липня 2022 року Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік на суму майже 840 мільярдів доларів, частина з яких має піти на навчання українських пілотів на американських бойових літаках, зокрема F-15 та F-16.

Законопроєкт саме щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-15, F-16 та інших повітряних судах конгресмени Адам Кінзінгер (Республіканська партія) та Кріссі Хулахан (Демократична партія), обидва – ветерани Повітряних сил США.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.