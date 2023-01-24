Українські пілоти досі не почали навчання на винищувачах F-15 та F-16 – Ігнат

Українські пілоти ще не починали навчання на американських винищувачах F-15 та F-16. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, є хибна думка, що таке навчання вже триває. Сформувалася вона через рішення США виділити 100 мільйонів доларів на 2023 рік для навчання українських пілотів на американських бойових літаках.

«Від цієї інформації відштовхувалися вже й медіа: тобто оскільки виділені гроші, отже, вже навчаються. На жаль, не навчаються, тому що не було ухвалено рішення, і воно й досі не ухвалено – про той тип літаків остаточний, який ми зможемо отримати від наших партнерів. Буде літак, буде навчання на той літак», – пояснив Ігнат.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що українські пілоти мають великий досвід. Можливість ближче познайомитися з, приміром, F-15, деякі військові мали під час навчань у Старокостянтинові у 2018 році (йдеться про навчання за участю девʼяти країн «Чисте небо» – ред.).

«Пілоти вже пробували тоді керувати цим літаком, в принципі, вони їх опанують за кілька тижнів. Справа в іншому – потрібно навчитися воювати на цьому літаку, навчитися працювати в складі підрозділу: це в парі, в ескадрильї, завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. Тобто ось у цьому і полягає час навчання тривалий», – сказав Ігнат.

«Самі льотчики, з якими мені доводилося спілкуватися, кажуть, що близько пів року – це за гарного сценарію, – можна буде освоїти цей літак як бойовий», – додав він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що літаки Україні вкрай необхідні – бо це невідʼємна частина оборони.

«Взагалі у світі – це нормальна система, коли система ППО складається і з наземних засобів, і з повітряних», – сказав Ігнат.

15 липня 2022 року Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік на суму майже 840 мільярдів доларів, частина з яких має піти на навчання українських пілотів на американських бойових літаках, зокрема F-15 та F-16.

Законопроєкт саме щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-15, F-16 та інших повітряних судах конгресмени Адам Кінзінгер (Республіканська партія) та Кріссі Хулахан (Демократична партія), обидва – ветерани Повітряних сил США.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

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