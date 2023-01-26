На Київщині є влучання в об’єкт енергетики – обласна влада

В Київській області внаслідок ракетного удару вранці 26 січня ніхто не постраждав, повідомила обласна військова адміністрація.

«Сили ППО відпрацювали гідно. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад», – йдеться в повідомленні.

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На місцях працюють екстрені служби, наслідки влучань з’ясовуються.

«Також є влучання в енергетичний об’єкт. Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють!» – додає ОВА.

У Києві, як раніше повідомляла місцева влада, внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.