Кличко повідомляє про загиблого і двох поранених у Голосіївському районі столиці

Внаслідок влучання ракети в нежитлову будівлю в Голосіївському районі одна людина загинула, двоє поранені – такі дані навів мер Києва Віталій Кличко вранці 26 січня.

«В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики», – повідомив він.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про постраждалих через падіння частини ракети в Голосіївському районі. Також вибух лунав у Дніпровському районі столиці.

Наразі триває російський ракетний обстріл регіонів України. В усіх регіонах діє режим повітряної тривоги.