Кличко повідомив, де саме в Києві стався вибух

Вибух у Києві, про який повідомлялося раніше, пролунав у Дніпровському районі, заявив міський голова Віталій Кличко.
«Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – написав він у своєму Телеграмі.
Мер не уточнив, чи йдеться про влучання ракети, чи про падіння збитої силами протиповітряної оборони.
Також Київська міська військова адміністрація повідомляє про постраждалих через падіння уламків ракети в Голосіївському районі.
«Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.
Наразі триває ракетний обстріл регіонів України. В усіх регіонах діє режим повітряної тривоги.
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