Кличко повідомив, де саме в Києві стався вибух

Вибух у Києві, про який повідомлялося раніше, пролунав у Дніпровському районі, заявив міський голова Віталій Кличко.

«Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – написав він у своєму Телеграмі.

Мер не уточнив, чи йдеться про влучання ракети, чи про падіння збитої силами протиповітряної оборони.

Також Київська міська військова адміністрація повідомляє про постраждалих через падіння уламків ракети в Голосіївському районі.

«Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває ракетний обстріл регіонів України. В усіх регіонах діє режим повітряної тривоги.