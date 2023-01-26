Коригував ракетні удари по Лиману: СБУ повідомила про затримання чергового «агента РФ»

Контррозвідка Служби безпеки повідомила про затримання у звільненому від російських військ Лимані Донецької області місцевого жителя, який після деокупації встановив контакт зі спецслужбами РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

«Зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб РФ. Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади. Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім «прозвітувати» агресору.

Повідомляється, що чоловіка затримали на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер.

«Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.