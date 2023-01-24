Готував удар по електропідстанціях Кропивницького: СБУ про затримання «агента РФ»

Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка, якого називає «російським агентом», який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького.

«Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту. У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи «наводки» агента ФСБ», – розповіли у СБУ.

Повідомляється, що чоловіка затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

«За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення. Для збору інформації для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів. Отриманий «звіт» з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери», – зазначили у відомстві.

За даними СБУ, чоловікові повідомлено про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.