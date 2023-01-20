СБУ заявила про затримання агентів Росії, які корегували удари по Дніпру

Служба безпеки України заявила, що її контррозвідка нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ) в результаті «багатоетапної спецоперації» у Дніпрі.

За даними спецслужби, затримали сімох російських агентів, які, зокрема, корегували російські ракетні удари по Дніпру.

«Кожен навідник чи корегувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання», – заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

У СБУ повідомили, що затримані передавали Росії координати об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі енергогенеруючих підприємств.

«Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скорегувати. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, затримані збирали розвіддані про базування й переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи протиракетної оборони, і зібрану інформацію передавали представникам ГРУ через «резидента групи».

«Ним виявився громадянин РФ, колишній житель Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої «південно-східної Української республіки», підконтрольної країні-агресору. Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням, він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків. Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України», – йдеться в повідомленні.

Проти затриманих ведуть розслідування за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Імен затриманих у СБУ не наводять.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, загинули 46 людей, 80 – поранені. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.