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Херсонщина за добу зазнала понад 30 атак з боку РФ – 2 загиблих і 5 поранених

Лише Херсон армія РФ обстріляла 5 разів

За добу російські війська 36 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули, ще п’ятеро –поранені, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Херсон армія РФ обстріляла п’ять разів – атакували житлові квартали міста. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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