Над Києвом сили ППО збили біля 20 ракет – КМВА

У повітряному просторі Києва сили протиповітряної оборони збили біля 20 ракет, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

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Об’єкти інфраструктури столиці працюють у штатному режимі.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні вранці 26 січня. Зокрема, на Одещині ракетний обстріл пошкодив два об’єкти енергетичної інфраструктури.