Уламки російських ракет виявлені на території кількох районів Київщини – поліція

У поліції Київської області заявили про виявлення уламків російських ракет у кількох районах регіону.

«Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів. Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події», – цитує поліція Київщини свого керівника Андрія Нєбитова.

Раніше повідомлялося, що у небі над Київщиною працює ППО.

У самому Києві наразі відомо про два вибухи – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.

Зранку 26 січня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Військові попередили, що Росією може бути запущено понад 30 ракет.