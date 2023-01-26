На Одещині внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури – влада

На Одещині внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу військ РФ пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

«Є інформація про пошкодження двох об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає», – зазначив він.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко також підтвердив влучання та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в області.

«Наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Також дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити ВНС та КНС до генераторів, там де дозволяє їхня потужність, організувати підвоз води для мешканців та забезпечити роботу Пунктів незламності. Прошу поставитись з розумінням до ситуації», – повідомив Марченко.

Наразі в результаті масованого ракетного удару військ РФ відомо про влучання на Вінниччині та в Києві. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.

Повітряна тривога триває.