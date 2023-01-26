Росія здійснила 55 пусків ракет по Україні, 47 ракет знищено – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що під час сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

За його словами, армія РФ запускала ракети Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 із літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

«Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!», – сказав Залужний у фейсбуці.

Головнокомандувач ЗСУ подякував військовослужбовцям, «які тримають небо над Україною».

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені. Через обстріли вчергове виникли проблеми з енергозабезпеченням.