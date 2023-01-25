Житель Одещини збирав дані про сили ППО та енергооб’єкти для російських ракетних ударів – СБУ

Служба безпеки України 25 січня звітує про затримання підозрюваного в наведенні російських ракетних ударів на об’єкти енергетичної інфраструктури Одеси.

«Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української системи протиповітряної оборони. Крім того, агента цікавили точні локації місцевих об’єктів енергетики», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловік зберігав зібрані дані на флешці, яку планував передати російським спецслужбам. За це він нібито розраховувати отримувати до 70 тисяч гривень на місяць, а отримані дані російські війська планували використати для ракетних ударів по українській інфраструктурі.

«Співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих», – йдеться в повідомленні.

Служба додає, що чоловік виїздив до різних районів Одеси та її передмістя, де фотографував об’єкти та знімав їх на відео. Під час обшуку в нього виявили флешку із доказами збору даних.

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Йому повідомили про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варту.

Внаслідок одного з останніх масованих ракетних ударів, 29 грудня 2022 року, на Одещині без світла лишалися близько пів мільйона споживачів.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі, де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.