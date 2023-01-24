Командирові авіаполку РФ, за чиїм наказом було завдано удар по будинку в Дніпрі, оголошено підозру – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри командирові авіаполку РФ Олегу Тимошину, за чиїм наказом, зокрема, було завдано удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

У відомстві кажуть, що Тимошину інкримінують причетність також до удару по торговому центру в Кременчуці та Одесі, по міському будинку культури у Лозовій, по житловому будинку та базі відпочинку в смт. Сергіївка на Одещині.

Повідомляється, що російський полковник отримав підозру за статтею про плорушення законів та звичаїв війни через те, що «забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах».

«Командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил збройних сил РФ, за попередньою змовою з військовим командуванням РФ, віддавав накази наносити ракетні удари, що призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб… Метою атак на цивільне населення було залякування, створення умов для постійної напруги у суспільстві та тиск на керівництво України, щоб змусити піти на вигідні для РФ територіальні та політичні поступки. Полковник усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселеним містам і іншим населеним пунктам України, завдають значних руйнувань та спричиняють загибель людей», – зазначили в ОГП.

Як додали в СБУ, максимальна санкція статті проти Тимошина передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. «Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності», вказали у відомстві.

Служба безпеки України ще 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Постраждалими вважаються 127 людей: 46 загиблих, 81 поранений.

Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.