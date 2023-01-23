Процедура ідентифікації загиблих через ракетний удар у Дніпрі триватиме ще до двох тижнів – поліція

Процедура ідентифікації загиблих через російський ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі триватиме ще до двох тижнів, повідомив на брифінгу 23 січня заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс.

«Процес ДНК-експертиз загиблих триває. Є фрагменти тіл, ще десь до двох тижнів», – сказав він.

За його словами, через удар 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 людей ідентифікували. Дев’ятеро – вважаються зниклими безвісти. Також знайшли шість фрагментів тіл.

Як зазначив Богоніс, поліція прийняла понад пів тисячі заяв від потерпілих про знищення та пошкодження квартир або іншого майна внаслідок ракетного удару. Зокрема, отримали 47 заяв щодо пошкоджень авто і 10 – адмінбудівель.

«Штаб ще не згортали, ми продовжуємо приймати заяви від постраждалих», – додав посадовець.

Постраждалими через ракетний удар вважаються 127 людей: 46 загиблих, 81 поранений.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.