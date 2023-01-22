У Дніпрі біля зруйнованого російською ракетою будинку вшанували пам’ять загиблих

У Дніпрі біля зруйнованого російською ракетою багатоповерхового будинку вшанували пам’ять загиблих. Сьогодні минає дев’ять днів від моменту удару.

Панахиду відслужили священники Православної церкви України. На місце трагедії принесли ікону Божої матері, знайдену на руїнах будинку. Доля її господарів наразі невідома.

83-річна мати Єлизавети Кривошеєвої Тамара загинула в будинку під час атаки. Жінка розповіла Радіо Свобода, що якраз говорила з нею по телефону, зв’язок обірвався, а потім почула вибух.

«Наша квартира була на 5-му поверсі. Тепер – нічого, порожнеча. Квартира, де пройшло моє дитинство. Квартира, в яку мама так багато вкладала, щоб залишити її внучці. А головне – маму мені ніхто не поверне» – сказала Єлизавета Кривошеєва.

Люди продовжують нести квіти та іграшки на місце трагедії.

«Хтось готував обід родині, хтось зустрічався з рідними. Це був вихідний день, і ось така безглузда випадковість, жорстокість зруйнувала це. Є біль, є злість, страху немає. Кожен день – нова трагедія. Поділяю весь біль… Росіяни вважають це просто територією, на якій все потрібно знищити», – сказала жителька мікрорайону Людмила.

Офіційно відомо про 46 жертв ракетного удару, здійсненого Росією 14 січня, шестеро із загиблих – діти. Ще дев’ять людей вважаються зниклими безвісти.