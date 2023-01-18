«Допомагали армії»: історії подружжя та двох подруг, які загинули від російського удару по Дніпру

ДНІПРО – Ще чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці поховали у Дніпрі. Це подружжя Швеців – Наталя та Максим, які в момент удару робили окопні свічки для фронту. Їхня донька Анастасія дивом вижила. Її фото на руїнах будинку облетіли світ. Також поховали двох молодих жінок-лікарок – Ірину Саламатенко та Ольгу Усову, які були активними волонтерками.

Станом на 18 січня за повідомленнями Дніпропетровської ОВА відомо про:

45 загиблих;

«12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані»;

протягом останньої доби вдалося опізнати трьох загиблих;

17 вважають зниклими безвісти (вони можуть бути серед неідентифікованих)

80 отримали поранення

Подружжя волонтерів

Біля храму Андрія Первозванного на житловому масиві «Перемога» – десятки людей. Попрощатися з подружжям Швеців прийшли їхні рідні, друзі, знайомі й незнайомі жителі мікрорайону.

Сусіди розказують: це був звичайний вихідний день. Наталія та Максим Швеці якраз були на кухні – робили окопні свічки. Подружжя активно волонтерило для армії, а Наталя, до того ж, була ще й зоозахисницею. У себе вдома вона дала прихисток кільком бездомним кішкам.

Подруга й сусідка Наталії Лариса розповідає: сама вона того дня вижила дивом – тільки тому, що в момент удару лежала в ліжку, вкрившись з головою. Ковдра захистила її від уламків вікон і арматури.

Про Наталю й Максима жінка не може говорити без сліз.

Наташа збирала парафін, робила окопні свічки – моєму чоловікові на фронт передавала. Вона мене завжди називала «моє сонечко», а мого молодшого сина – «моя хмаринка»

«З Наташею ми дружили з ранньої юності, наші доньки вчилися в одному класі. Зараз нашим дівчаткам 23 і 24 роки. Наталія працювала в банку. Буда дуже доброю людною: тримала кішок, годувала бездомних кішок. Наташа збирала парафін, робила окопні свічки – моєму чоловікові на фронт передавала.

Вона мене завжди називала «моє сонечко», а мого молодшого сина – «моя хмаринка». У мене вдома було багато речей, зроблених її руками, – вона вишивала, декупажила. А як вона пекла хліб, капкейки! Завжди нас пригощала. Макс – дуже добра людина. Великий, кремезний, але – дитина», – розповіла Радіо Свобода Лариса.

Донька загиблого подружжя Анастасія Швець вижила дивом – у момент вибуху вона була в ванній, і опинилася під завалами у такій собі «кишені».

Увесь світ облетіло фото Насті, яка сидить на руїнах власного будинку із зеленою іграшкою і новорічним дощиком у руці.

Війна вже забрала у дівчини одну рідну людину – кілька місяців тому на фронті загинув її наречений, розповідають сусідки Ірина та Надія. Дівчина переживала це дуже важко. А тепер – ще й батьки.

Ми всі, сусіди, були, як одна велика родина. У цьому будинку пройшло все моє життя

«Яка це була родина! Він – високий, спокійний. Вона – завжди життєрадісна, на позитиві. З піддону Наталя сама зробила кашпо для квітів і повісила на під’їзд. В країні війна, а підходиш до під’їзду – і стає трохи радісніше», – говорить Надія.

«Ми всі, сусіди, були, як одна велика родина. У цьому будинку пройшло все моє життя», – каже Ірина, квартира якої також постраждала від удару.

Лікарки-волонтерки

У списку з 45-ти жертв ракетного удару в Дніпрі – і дві найкращі подруги-лікарки. 38-річна Ірина Саламатенко та 36-річна Ольга Усова, які працювали стоматологами. Дівчата якраз звільнилися від роботи і йшли у фітнес-зал. Ракета прилетіла тоді, коли вони проходили повз будинок. Без матерів залишилося троє дітей.

Оля загинула на місці – уламок арматури

«Вони просто проходили повз. Так мені розповідала мама Олі – йшли на 16.00 на масаж. В момент прильоту вони опинилися біля арки… Вони були подруги-нерозлийвода. Коли я дізналася, що Іра загинула, я спитала: «А Оля?». Мені відповіли: «Оля теж, вони були разом». Оля загинула на місці – уламок арматури. Іра ще 40 хвилин була в реанімації. Травми, несумісні з життям», – сказала їхня колега Світлана Кайдаш.

Ольга в перші дні війни вихала евакопоїздом з дітьми. Вони були в Польщі. А потім каже: «Ні, я не можу без своєї роботи, я повертаюся, чую, що тут я потрібніша»

Обоє жінок також були активними волонтерками – безкоштовно лікували зуби бійцям у Дніпрі та на передовій.

«У них був пересувний стоматологічний кабінет. Вони безкоштовно відновлювали зуби, лікували зуби бійцям. Були відкритими й чуйними. Ольга могла кількома словами підтримати, емоційно зігріти.

Ольга в перші дні війни вихала евакопоїздом з дітьми. Вони були в Польщі. А потім каже: «Ні, я не можу без своєї роботи, я повертаюся, чую, що тут я потрібніша». І вона повернулася в червні», – сказала Радіо Свобода колега Ольги Світлана.

Що відбувається на місці події 18 січня?

На місці російського ракетного удару продовжують розбирати, попри те, що офіційно рятувально-пошукову операцію завершили.

Зокрема, досі рятують вцілілих домашніх тварин.

Волонтерських наметів меншає, але польова кухня працює. Є потреба в ковбасі, сирі та «намазках» на хліб.

Одяг та взуття посортували. Тепер є потреба в засобах гігієни та мийних засобах.

Що ще відомо?

18 січня кількість поранених через ракетний удар у Дніпрі зросла до 80 – до лікарні звернулася ще одна жінка з травмами.

Кількість загиблих незмінна – 45.

За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, комунальники досі знаходять частини тіл під уламками. Їх ідентифікуватимуть за допомогою ДНК.