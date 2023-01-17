Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершені – ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі завершені, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що було отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях. 20 людей наразі розшукуються, вказали в ДСНС.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, загинули 44 людини. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.