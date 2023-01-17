У Дніпрі кількість загиблих зросла до 44 – мер

У Дніпрі з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку загалом дістали тіла 44 людей. Про зростання кількості загиблих повідомив у фейсбуці міський голова Борис Філатов.

Раніше сьогодні голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляв про 41 загиблого. За його словами, з-під завалів дістали тіло дитини.

На даний час невідомою залишається доля понад 20 людей.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей.

Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.