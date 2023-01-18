У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнані – ОВА

У Дніпрі на сьогодні залишаються невпізнаними 12 тіл та фрагментів тіл, виявлених на руїнах багатоквартирного житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко в ефірі телемарафону.

«Рятувальна операція завершилася вчора. На поточний момент російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти – зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали», – зазначила Бабаченко.

Також, за її словами, до 80-ми зросла кількість поранених – напередодні ввечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка.

25 людей залишаються у лікарнях, із них троє дітей, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. 17 січня, через три дні після ракетного удару, пошуково-рятувальні роботи були завершені – загинули 45 людей, 80 зазнали поранень. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.