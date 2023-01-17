Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла

У Дніпрі кількість жертв через влучання російської ракети у багатоповерхівку зросла до 45, повідомив голова обласної військової адміністрації\ Валентин Резніченко.



Раніше повідомлялося про 44 загиблих.



«Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей», – написав він у телеграмі.

Через три дні після ракетного удару – 17 січня – пошуково-рятувальні роботи були завершені. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про 45 загиблих, з них 5 дітей, травмування 79 людей.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, загинули 44 людини. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.