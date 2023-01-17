У Дніпрі постраждалим через ракетний удар родинам виплатять по мільйону гривень

Міська рада Дніпра планує виплатити кожній постраждалій через ракетний удар родині по мільйону гривень. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі міської ради.

За даними з міськради, механізм для відшкоджування зруйнованого через обстріли житла дніпрянам був затверджений раніше, у жовтні 2022 року. За зруйноване житло були передбачені компенсації до 500 тисяч гривень.

На сесії 25 січня в нього внесуть зміни, аби збільшити максимальний розмір компенсацій до мільйона гривень.

О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Дніпрі завершили. Загинули 44 людини, травмовані 79. Доля ще 20-ти невідома.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, загинули 44 людини. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.