У Москві з’явився стихійний меморіал жертвам російського удару в Дніпрі – ЗМІ

У Москві на Українському бульварі біля пам’ятника Лесі Українці з’явився стихійний меморіал у пам’ять про жертв російського ракетного удару в Дніпрі 14 січня. До пам’ятника приносять квіти та іграшки, біля підніжжя поставили фотографію зруйнованого ударом дев’ятиповерхового будинку, повідомило російське видання The Insider.

Фото стихійного меморіалу з’явилися у телеграм-каналах незалежних російських ЗМІ.

Удару по Дніпру було завдано 14 січня під час масованої російської ракетної атаки, в ході якої по території України було випущено десятки ракет різних типів. Загинули, за останніми даними, 44 людини, зокрема діти. Щонайменше 75 людей, включаючи 15 дітей, постраждали. Доля ще близько 20 мешканців будинку – наразі невідома.

Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

Розбір завалів триватиме доти, доки не будуть знайдені тіла всіх загиблих. У місті оголосили триденну жалобу.

За даними Повітряних сил України, у будинок влучила російська ракета Х-22 з бомбардувальника, повністю зруйнувавши понад 200 квартир.

Міноборони Росії заявило, що ракетний удар 14 січня було завдано «по системі військового управління України».

Російська влада після випадків загибелі людей внаслідок ракетних ударів РФ завжди неправдиво стверджує, що нібито «не завдає ударів по житлових будинках».

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.