Воєнний злочин Росії: що кажуть ті, кого СБУ звинувачує в ударі по Дніпру?

52-й авіаполк Росії і відповідальність за воєнний злочин в Дніпрі

Російське видання «Важные истории» знайшло російських військових, яких СБУ звинувачує в атаці на Дніпро. Вони належать до 52-го полку важкоъ бомбардувальної авіації.

Журналісти видання телефоном поспілкувалися з, ймовірно, Дмитром Голенковим, який за інформацією СБУ є начальником штабу авіаційної ескадрилії авіаційної групи Шайківка.

«На кнопку він не натискав»

У розмові російський військовий, зокрема сказав, що «Україна стане регіоном Росії» і що «на кнопку він не натискав», маючи на увазі удар по житловому будинку у Дніпрі.

«Око за око, зуб за зуб»

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, який нині проживає за межами України, раніше обіцяв винагороду тим, хто встановить людей, які причетні до удару по житловому будинку у та написав: «Око за око, зуб за зуб» для воєнних злочинців.

Більше подробиць про тих, хто може бути причетним до удару по житловому будинку у Дніпрі дивіться у Свободі Live: