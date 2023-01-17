ОГП: кількість загиблих через війну дітей зросла до 456

В Україні через агресію Росії станом на ранок 17 січня загинули 456 дітей, щонайменше 897 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора. Напередодні повідомляли про 455 загиблих і 897 поранених дітей.

«Стало відомо про загиблого 17-річного хлопця внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у місті Дніпро 14 січня», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Крім того, за даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю.

Управління верховного комісара ООН із прав людини напередодні повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.