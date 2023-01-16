В ООН підтвердили загибель в Україні понад 7000 цивільних через російську агресію

Підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення в Україні з моменту військового вторгнення Росії перевищила сім тисяч (точна цифра – 7031), понад 11 тисяч (11327) зазнали поранень, повідомило 16 січня управління верховного комісара ООН із прав людини.

Фахівці підрахували, що лише з 1 до 15 січня загинули 104 і були поранені 284 цивільних.

Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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«Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – додають в організації.

В організації зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.