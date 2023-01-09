Удар по Краматорську: війська РФ поцілили в авто, є загиблі – Тимошенко

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, є загиблі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці, загинули», – написав він у телеграмі.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські обстріли сьогодні тривали по всій лінії фронту.

«Більше п'яти разів були масовані обстріли Авдіївки, Торецька і з застосування зенітно-ракетного комплексу С-300 було завдано удару по Костянтинівці – місто, яке відносно віддалене від лінії фронту. Тобто ворог своєї тактики гатити з усіх видів озброєння і робити максимум, щоб знищити інфраструктуру і цивільне населення не змінює», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Попри наявність доказів і свідчень, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.