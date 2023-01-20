Підопічна загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського вшанувала його пам’ять (відео)

Чоловік був тренером з боксу та відомою людиною у місті. Того дня Михайло саме повернувся з тренування додому та хотів відпочити. Дружина з двома доньками залишилась на вулиці. Квартира Михайла опинилась у самісінькому епіцентрі удару. Тіло чоловіка знайшли лише на третій день пошуків.



Аби вшанувати загиблого тренера, його підопічна Софія Новікова на місці трагедії провела тренування. За наставництва Михайла дівчина зайняла друге місце на Чемпіонаті Європи.