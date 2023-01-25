Ракетний удар по Дніпру: постраждалі зможуть отримати по 1 млн гривень компенсацій з бюджету міста

Постраждалі через ракетний удар 14 січня по Дніпру зможуть отримати по мільйону гривень на кожну родину компенсацій з міського бюджету. Відповідне рішення ухвалили на сесії депутати міської ради 25 січня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Гроші виплатять жителям, чиї квартири були зруйновані або пошкоджені. Для цього має відбутися обстеження та оцінка житла фахівцями.

Окрім того, у штабі допомоги постраждалим від ракетного удару, який розгорнули в одній зі шкіл, працюють фахівці соціального захисту. Вони допомагають мешканцям зареєструватися для грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це разова грошова допомога – 6 660 гривень.

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Зараз триває інструментальний огляд зруйнованої багатоповерхівки Він завершиться за два тижні. За попередніми підрахунками, буде демонтовано щонайменше одну секцію будинку, а це 97 квартир.

Раніше в обласній поліції повідомили, що прийняли понад пів тисячі заяв від потерпілих про знищення та пошкодження квартир або іншого майна внаслідок ракетного удару 14 січня. Зокрема, отримали 47 заяв щодо пошкоджень авто і 10 – адмінбудівель.

Постраждалими через ракетний удар вважаються 127 людей: 46 загиблих, 81 поранений.