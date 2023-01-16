Радіо Свобода Weekly: Після удару РФ по Дніпру, Зеленський анонсував нові санкції

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Робота РНБО триває»: Зеленський анонсує нові санкції

Увечері 15 січня президент України Володимир Зеленський, говорячи про наслідки ракетного удару армії РФ по багатоповерховому будинку в Дніпрі, прокоментував санкції проти ще 198 російських діячів культури й медіасфери.

«Є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень», – заявив Зеленський.

Він додав, що Київ працюватиме над упровадженням антиросійських санкцій «в максимально можливому масштабі», у Європі та світі. «Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати», – анонсував президент.

«Це тероризм. Настав час США визнати Росію спонсором тероризму»

Західні політики, дипломати, експерти засудили черговий ракетний напад Росії на українські міста, здійснений 14 січня – постраждали будинки в Києві та Харкові. А у Дніпрі в результаті влучення ракети у житлову 9-поверхівку обвалилися два під’їзди, що призвело до загибелі десятків людей. Більше про це тут

Офіс генпрокурора повідомив деталі про ракету Х-22, яка, ймовірно, вдарила по будинку в Дніпрі

За попередніми даними, армія РФ завдала удару по будинку в Дніпрі крилатою ракетою Х-22. Як зазначає Офіс генпрокурора України, цей тип боєприпасів «призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення».

«Відтак застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах – це однозначно воєнний злочин», – констатує ОГП. Детальніше за лінком

Генсекретар НАТО очікує на надання Україні більшої кількості важкого озброєння

Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він вчергове вказав на важливість надання Україні зброї, необхідної для перемоги у війні. «Недавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше», – сказав Столтенберґ.

Його заява пролунала напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня. Про це тут.

«Росія боїться втратити коридор до Криму»

Як Росія готується до можливого наступу ЗСУ у Запорізькій області? Чи можуть російські військові піти в наступ першими? Що буде у випадку втрати Росією сухопутного сполучення з Кримом?

Це зʼясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Росія отримує дрони від Ірану, а Україні допомагає 50 держав» – Бен Годжес

Колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що російським військовим бракує узгодженості, а нові бойові машини та танки з-за кордону для України можуть змінити хід війни.

Про це він розповів Радіо Свобода. Годжес також пояснив, чому помилився у своїх оцінках щодо дати деокупації Криму. Читайте за лінком

Чому добровольці з Білорусі воюють з Росією в Україні?

Серед іноземців, які з лютого 2022 року воюють на боці України проти Росії, великий підрозділ сформували білоруси – це полк імені Кастуся Калиновського. Він – частина Інтернаціонального легіону, бійці якого вступили в бій ще на Київщині, а за 11 місяців великої війни побували, практично, на усіх ділянках фронту, в тому числі на околицях Бахмуту.

Чому білоруси воюють в Україні, що відбувається на полі бою і як туди відбирають кандидатів, щоб уникнути білоруських шпигунів? Текстова публікація тут

Кримські канікули українського судді (розслідування)

Історія з суддею Верховного суду Богданом Львовом, в якого «Схеми» знайшли громадянство РФ, засвідчила неабиякий запит суспільства на очищення судової гілки влади від суддів із зв’язками з країною-агресором.

У новому розслідуванні «Схеми» з’ясували, що інший український суддя – Ярослав Василенко, який вершить правосуддя в Шостому апеляційному адміністративному суді – від початку окупації Криму в 2014 році відвідав півострів 25 разів. Його дружина та дочка – громадянки РФ. До того ж, «Схеми» відшукали у родини судді нерухомість в Криму та Москві, яка не відображена в його майнових деклараціях.

Як все це пояснює суддя Василенко? Що не так із поїздками представників української влади на окуповані території? Та чим судді загрожує приховування кримського та московського майна в декларації? Текстова публікація тут

«Шпигунство та міжнародний тероризм». У чому Росія звинувачує полонених українців та як їх звільнити?

Скільки людей із окупованих територій українського півдня незаконно утримуються Росією? В яких умовах вони перебувають? У чому їх звинувачують? Які є можливі шляхи визволення громадян України з російської неволі?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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«Росія про вас попіклується, ми вам знайдемо нових батьків»: Як вивезених з України дітей повертають додому?

13 899 – такою є офіційна кількість депортованих українських дітей російськими окупантами, яку нині вдалося верифікувати українській владі. Значно масштабнішою є цифра, яка озвучується в російських відкритих джерелах – 728 тисяч. Правдиве число депортованих українських дітей встановити складно – частина території України окупована, а на деякій тривають активні бої. Утім, на думку співробітників благодійного фонду Save Ukraine, мова йде про сотні тисяч.

Про пошук зниклих, організацію операцій з їхньої евакуації до України і про те, як депортованих дітей намагаються «зламати як українців ментально», Радіо Свобода розповіли співробітниці Save Ukraine – юристка Мирослава Харченко і менеджерка з роботи з міжнародними партнерами Анастасія Кудашева. Читайте за лінком

Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, йдеться в заяві заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратія Зорі в фейсбуці.

«Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, настоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – написав Зоря. Більше про це тут

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