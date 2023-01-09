Лікарі видалили не розірвану гранату з тіла пораненого військового – командування Медичних сил ЗСУ

Лікарі змогли видалити гранату, яка не розірвалася, з тіла пораненого військового – про це заявило командування Медичних Сил Збройних Сил України 9 січня.

«Наші військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця! Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу», – йдеться в повідомленні.

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За повідомленням, операцію провів генерал-майор Андрій Верба. Вона проходила без електрокоагуляції через ризик вибуху боєприпаса.

Операція пройшла успішно, пораненого відправили на подальшу реабілітацію.