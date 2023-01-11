Росіянка-голова журі міжнародної книжкової премії залишила посаду після протесту кількох країн

Російська художниця-ілюстраторка Анастасія Архіпова залишила посаду голови журі міжнародної літературної премії Ганса Християна Андерсена. Про це повідомила Міжнародна рада з дитячої літератури (IBBY), яка вручає премію.

Архіпова є також віцепрезиденткою IBBY. Її обрали на посаду голови журі премії у вересні 2022 року. Деякі країни-члени IBBY засудили це рішення і вимагали від неї піти у відставку.

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Представники Швеції, Фінляндії, Данії та країн Балтії заявили, що Архіпова не може обіймати цю посаду, оскільки є членом правління Московської асоціації художників. Минулого року ця організація оголосила конкурс робіт із популяризації війни в Україні та мобілізації на неї росіян.

Минулого тижня королева Данії Маргрете II відмовилася бути покровителькою премії Андерсена через конфлікт у IBBY, «частиною якого вона не може бути».

Премію Ганса Християна Андерсена заснували у 1956 році і присуджують найкращому дитячому письменнику та художнику-ілюстратору дитячої книги раз на два роки.