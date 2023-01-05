Королева Данії більше не буде покровителькою книжкової премії – через голову журі з РФ

Королева Данії Марґрете Друга не опікуватиметься дитячою книжковою премією імені Ганса Андерсена після суперечки про призначення на посаду голови журі премії академіка Російської Академії мистецтв Анастасії Архіпової.

Архіпову обрали на посаду голови журі у вересні 2022 року на Всесвітньому конгресі Міжнародної ради з дитячої книги. Кілька країн, зокрема Швеція та країни Балтії, були проти такого рішення через російську агресію щодо України. Вони закликали міжнародне правління конгресу попросити російського голову залишити посаду, повідомляє Радіо Данії.

Данський королівський дім зазначив, що монарх не може бути частиною конфлікту. Нагороду також видалили зі списку закордонних патронажів королеви на сайті Королівського палацу.

Премією Андерсена нагороджуються найкращі дитячі письменники та художники-ілюстратори. Вона присуджується один раз на два роки.

Востаннє переможців обирали 2022 року. Лауреатами стали французька письменниця Марі-Од Мюрай та корейський ілюстратор Сьюзі Лі.