Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Данія повідомила про новий пакет фінансової допомоги Україні

Вулиці різдвяного Копенгагена (фото ілюстративне)

Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (понад 40 млн дол США) для закупівлі зброї та обладнання для України, повідомила пресслужба данського міністерства оборони.

«Боротьба України за свободу – це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон в Україну», – заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він наголосив, що данський уряд і надалі продовжуватиме надавати підтримку українцям, зокрема, гуманітарну, фінансову та військову.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня, звертаючись до лідерів країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), попросив, зокрема, у міністра оборони Данії гаубиці Caesar для України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG