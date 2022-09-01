Данія погодилася долучитися до відновлення Миколаївської області – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії Еппе Кофодом 1 вересня, повідомляє Офіс президента.

Він подякував данському уряду за політичну, фінансову та збройну підтримку України, а також за допомогу українським біженцям.

«Ми сприймаємо це як партнерські й дружні, теплі відносини між нашими державами», – цитує пресслужба Зеленського.

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Крім того, за повідомленням, він подякував Данії «за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів».

«Ми дуже вдячні за те, що бачимо практичні кроки, зосереджені на допомозі щодо майбутнього відновлення Миколаївської області», – сказав він.

Голова держави також вручив Кофоду орден «За заслуги» першого ступеня, яким нагородив його указом 23 серпня.

У своєму твітері голова МЗС Данії висловив відданість Копенгагена військовій та гуманітарній підтримці України.

Він також повідомив, що відвідав передмістя Києва, де російські війська під час окупації, за свідченнями, здійснювали воєнні злочини проти місцевого населення.

«Ми маємо працювати день і ніч, аби злочинці були притягнути до відповідальності», – прокоментував Кофод цей візит.

Данія – одна з країн, які підтримували загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії. Єппе Кофод відвідував Україну в травні 2022 року.