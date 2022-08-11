«Ми не втомимося». Воллес заявляє, що конференція в Копенгагені є повідомленням Росії

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявляє, що сьогоднішня конференція в Копенгагені є повідомленням Росії – Захід не втомиться.



«Ця конференція посилає чітке повідомлення Росії. Ми не втомимося і будемо поруч з Україною сьогодні, завтра і в наступні місяці. Велика Британія та країни-партнери погодилися надати довгострокове фінансування, гарантуючи постійний потік фінансів для забезпечення життєво важливого військового обладнання, необхідного технічного обслуговування та максимізації нашої міжнародної програми підготовки Збройних Сил України», – сказав Воллес, якого цитує пресслужба уряду.



За повідомленням, союзники також обговорили, як розвивати свою підтримку навчання українських військових.

Британія наразі підготувала понад 2300 українських військовослужбовців за програмою навчання, оголошеною в червні.



У британському уряді додають, що Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Латвія оголосили, що приєднаються до ініціативи після того, як Нідерланди раніше оголосили про свій намір підтримати програму навчання.

11 серпня відбулася Копенгагенська конференція, яка проводиться для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України. Учасники конференції – 26 країн – вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України. Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання



У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.