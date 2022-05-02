До України приїхав голова МЗС Данії – посольство у Києві відновило роботу

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до України і відновив роботу посольства Данії в Україні.

«Щойно поставив прапор біля посольства Данії в Києві. Важливий крок, що сьогодні ми знову відкриваємо посольство після нападу Росії. Зворушливо зустріти і місцевих співробітників, і данців, котрі прожили тут, у столиці, останні два місяці», – написав Кофод у твітері.

Чи заплановані у керівника данської дипломатії ще якісь зустрічі у Києві, наразі не повідомляється.

Дипломатичні відомства з міркувань безпеки переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.