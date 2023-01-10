У Росії щодо видавництва Popcorn Books порушили справу про «пропаганду» ЛГБТ

У Росії порушили першу адміністративну справу про «пропаганду» ЛГБТ щодо видавництва Popcorn Books. Про це у своєму телеграм-каналі 10 січня повідомив депутат Державної думи Олександр Хінштейн, який звернувся до МВС із вимогою перевірити діяльність видавництва.

За його словами, справу порушено 28 грудня за статтею 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків та (або) переваг, зміни статі»). Також порушено справу за статтею 21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»).

«Сподіваюся, що справу буде доведено до суду і «Попкорн букс», що кинуло державі відкритий виклик, отримає по заслугах, – заявив Хінштейн. – Після набрання чинності в наших законах про заборону ЛГБТ-пропаганди «Попкорн букс» не тільки продовжило продаж таких книг, але й демонстративно почало прикрашати їхні обкладинки цитатами з 29-ї статті Конституції, яка гарантує свободу слова та заборону цензури».

Popcorn Books – незалежний книговидавець у Москві. На сайті йдеться, що видавництво випускає книги, які стосуються «незручних тем: проблеми самоідентифікації, расизму і сексизму, ставлення до власного тіла». У середині листопада Popcorn Books призупинило прийом рукописів від авторів.

Видавництво, зокрема, випустило книгу «Літо в піонерському галстуку» Катерини Сільванової та Олени Малісової. Голова Комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок та дітей, комуністка Ніна Останіна поскаржилася на книгу в Роскомнагляд – «явно неприкрита пропаганда гомосексуалізму серед молоді та спотворення образу героїчної піонерії». Роскомнагляд порушень не знайшов, тому що на книзі стоїть маркування 18+, а «образ героїчної піонерії» законом не захищений.

На початку грудня президент РФ Володимир Путін підписав пакет законів, що забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків» та «пропаганду зміни статі та педофілії». Нові норми забороняють «пропаганду» ЛГБТ у будь-яких товарах, що продаються в Росії – фільмах, книгах, рекламних роликах, матеріалах у медіа та аудіовізуальних сервісах.

Поправки вводять у КоАП РФ штрафи до 400 тисяч рублів для громадян, до 800 тисяч рублів для посадових осіб і до 5 мільйонів рублів для юросіб за «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, переваг та зміни статі» серед людей різного віку. Іноземцям, крім цього, загрожуватиме видворення (стаття 6.21.1 КпАП). За поширення серед неповнолітніх «інформації, яка демонструє нетрадиційні сексуальні стосунки або здатна викликати в них бажання змінити стать», штрафуватимуть на суму до 200 тисяч рублів, посадових осіб – до 400 тисяч, юросіб – до 4 мільйонів.