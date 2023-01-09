Папа Франциск назвав війну в Україні «злочином проти Бога і людства»

Папа Римський Франциск 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, «є злочином проти Бога та людства».

Як повідомляє Reuters, понтифік говорив про «війну в Україні, з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду».

Папа також цитував конституцію Ватикану, сказавши, що «будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми жителями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження».

Раніше у різдвяній промові 25 грудня папа Римський Франциск згадав про «українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни».