КМІС: рівень довіри до ЗСУ за рік зріс до 96%, до президента – до 84%

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо довіри до соціальних інституцій – результати оприлюднили 13 січня.

За висновками соціологів, найбільший рівень довіри мають Збройні сили України – він зріс із 72% в грудні 2021-го до 96%.

На другому місці – президент України. Якщо в грудні 2021 року він мав від’ємний рівень довіри (-23%), то в грудні 2022-го йому довіряли 84% респондентів.

Рівень довіри до волонтерів зріс із 68% та 84%.

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«Простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%)», – йдеться в прес-релізі.

Загалом українці почали більше довіряти органам влади. Втім, рівень довіри до, зокрема, Верховної Ради, зріс лише до 2% порівняно з від’ємним балансом довіри у 2021-му – -56%.

КМІС додав до опитування прокурорів і суди, яких не було в опитуванні в грудні 2021-го. Ці інституї мають найнижчий рівень довіри: баланс довіри/недовіри до прокурорів становить -11%, до суддів – -9%.

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«Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). Довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, а наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє, а баланс знизився з -76% до -92%», – констатують соціологи.

Також дещо знизився рівень довіри до церкви: якщо в грудні 2021-го їм довіряли 55%, то через рік – 44% учасників опитування.

Опитування тривало з 4 по 7 грудня 2022 року, в ньому взяли участь 995 респондентів старше 18 років, які живуть у вільних регіонах України.