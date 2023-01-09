Суд наклав арешт на майно Табачника, який переховується в окупованому Криму

Слідчий суддя за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Ексчиновник є підозрюваним у державній зраді, він переховується в окупованому Криму. Про це 9 січня повідомили пресслужби Вінницької обласної прокуратури та СБУ.

Загальна сума арештованих активів становить понад 2 мільйони доларів – це переважно нерухоме майно, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

СБУ вказує, що Табачник «переписав» майно на своїх родичів, але спецслужба «викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала».

Серед заарештованих активів:

половина квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

пʼять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Вінницька обласна прокуратура повідомила, що слідчий суддя Вінницького міського суду задовольнив клопотання слідчого про накладення арешту на майно матері Табачника, а саме семи земельних ділянок у селищі Козин Київської області, а також накладено арешт на грошові кошти підозрюваного, які розміщені на рахунку в «Приватбанку», у сумі 144 тисячі доларів США.