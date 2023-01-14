Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, йдеться в заяві заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратія Зорі в фейсбуці.

«Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, настоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – написав Зоря.

Він зазначив, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Мінкульту, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.

«Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом», – додав Зоря.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній на свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, провів богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

Українська православна церква (Московського патріархату) наполягає на протиправності розірвання договору оренди Успенського собору та Трапезного храму, унаслідок чого ці два храми Верхньої лаври повернулися від УПЦ (МП) у власність держави. При цьому наразі ніяк не доводить свою нібито юридичну правоту. В УПЦ (МП) також були невдоволені наміром ПЦУ провести богослужіння в Успенському соборі і казали, що це мало б викликати «питання у правоохоронних органів».