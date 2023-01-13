Шмигаль очікує, що Україна пройде шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за два роки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.

«Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський союз менш ніж за два роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Об’єм роботи – колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн», – зазначив Шмигаль у Telegram.

За його словами, очікується, що разом із фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій.

«Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України», – додав він.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. Проте після цього ЗМІ уточнили, що ЄС поки що не підтвердив, що саміт відбудеться в Києві.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.