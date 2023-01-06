Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з головою зовнішньополітичної служби ЄС Жозепом Боррелем – обговорювали підготовку до саміту Україна-ЄС.



«Мав телефонну розмову з Жозепом Боррелем, детально обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого. Ми окреслили наші очікування й зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх», – написав Кулеба у твіттері.



За його словами, також під час розмови обговорили військову допомогу, санкції та ірансько-російську співпрацю.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. Проте після цього ЗМІ уточнили, що ЄС поки що не підтвердив, що саміт відбудеться в Києві.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.