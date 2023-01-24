СБУ затримала ексберкутівця за збір даних про українські війська на Донеччині

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника розформованого загону «Беркут», який збирав інформацію про розміщення українських військ у Донецькій області. Про це відомство повідомило 24 січня.

«Після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, підозрюваний передавав зібрані дані доньці, яка живе в окупованому Севастополі. Та передавала їх знаймому учаснику російських окупаційних військ у Криму для підготовки ракетних ударів.

«Крім того, поплічник агресора пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси», – додає СБУ.

Правоохоронці під час затримання вилучили мобільний телефон та символіку незаконного збройного угруповання «ДНР».

Чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Суд взяв його під варту.