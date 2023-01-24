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Новини | Суспільство

СБУ затримала ексберкутівця за збір даних про українські війська на Донеччині

Правоохоронці під час затримання вилучили мобільний телефон та символіку незаконного збройного угруповання «ДНР»

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника розформованого загону «Беркут», який збирав інформацію про розміщення українських військ у Донецькій області. Про це відомство повідомило 24 січня.

«Після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, підозрюваний передавав зібрані дані доньці, яка живе в окупованому Севастополі. Та передавала їх знаймому учаснику російських окупаційних військ у Криму для підготовки ракетних ударів.

«Крім того, поплічник агресора пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси», – додає СБУ.

Правоохоронці під час затримання вилучили мобільний телефон та символіку незаконного збройного угруповання «ДНР».

Чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Суд взяв його під варту.

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