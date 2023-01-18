СБУ затримала експосадовця ДАІ в Херсоні за співпрацю з окупантами

Служба безпеки України затримала колишнього посадовця в Херсоні за підозрою в співпраці з російськими військами під час окупації міста. Про це пресслужба відомства повідомила 18 січня.

Йдеться про колишнього співробітника розформованої державної автомобільної інспекції, який після захоплення обласного центру, за даними слідства, пішов на співпрацю з російськими військами і увійшов до складу окупаційного російського «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області».

«В окупаційному органі його призначили «инспектором батальона патрульно-постовой службы». Після цього він «ніс службу» із вогнепальною зброєю та відповідним «посвідченням» російського зразка. На цій «посаді» він разом з окупантами здійснював «рейди» по території міста для виявлення учасників руху опору. Під час таких «облав» рашисти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував роботу «каральних органів» під час окупації Херсона

СБУ додає, що підозрюваний після звільнення міста намагався втекти на лівий берег Дніпра, аби уникнути правосуддя, але його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Суд взяв його під варту, фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.